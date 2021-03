Nave cargo incagliata nel Canale di Suez | passaggio bloccato da due giorni

(Di giovedì 25 marzo 2021), 25 mar – Ildida una enormecontainer: il traffico marittimo è sospeso in quello che è uno dei passaggi via mare più importanti (e attraversati) al mondo. La Ever Given, gigantescaportacontainer da 220mila tonnellate e 400 metri di lunghezza, battente bandiera di Panama, èda martedì. E sta ancora bloccando la rotta marittima Mediterraneo-Oceano Indiano.gigantediL’autorità egiziana deldiha confermato la “sospensione temporanea della navigazione” lungo lo stretto...

Al momento sono otto i rimorchiatori al lavoro per rimuovere la nave. Shoei Kisen, l'armatore dell'imbarcazione, ha chiesto scusa per la 'tremenda preoccupazione' che l'incidente ha causato. La navigazione nel canale di Suez è "temporaneamente sospesa" fino a quando il cargo Ever Given non sarà rimesso in grado di navigare. Lo annuncia l'Autorità del canale. L'armatore giapponese Shoei Kisen ha chiesto scusa.