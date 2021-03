Multa per Federico Fashion Style: cosa è successo (Di giovedì 25 marzo 2021) Guai per Federico Fashion Style. Il nostro parrucchiere dei vip è stato sanzionato dalla polizia Municipale di Sassari nella tarda mattina di oggi. Il motivo? C’erano troppe persone rispetto a quanto previsto: sei clienti, sei parrucchieri più tre clienti in attesa. Da giorni Federico Fashion Style è al L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 25 marzo 2021) Guai per. Il nostro parrucchiere dei vip è stato sanzionato dalla polizia Municipale di Sassari nella tarda mattina di oggi. Il motivo? C’erano troppe persone rispetto a quanto previsto: sei clienti, sei parrucchieri più tre clienti in attesa. Da giorniè al L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Multa per Federico Fashion Style multato: 'Troppa gente nel salone di bellezza' Ma per i vigili urbani il locale era troppo pieno e quindi per lui e per il titolare del salone è scattata la multa immediata. 'Sarà forse un caso?'. Giulia Salemi incinta? Il dubbio c'è dopo quel ...

Si fa pagare una multa, appello per vicecomandante dei carabinieri TrevisoToday Covid: polizia ferma tour sardo di Federico Fashion Style Troppe secondo la normativa anticovid e lo spazio disponibile. Per Federico Fashion Style è quindi scattata una multa salata e la sanzione accessoria di chiusura del locale per tre giorni. Gli agenti ...

Federico Fashion Style: “La multa a Sassari? Hanno conteggiato i fan che volevano le foto, tornerò in Sardegna” Esclusivo, l'hair stylist dei vip che racconta a Casteddu Online la sua versione dei fatti: "C'era la quantità di persone consona ai protocolli Covid, hanno conteggiato anche alcuni fan. Sono molto di ...

