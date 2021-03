Moda e vaccini, gli aiuti di Cucinelli e degli altri brand (Di giovedì 25 marzo 2021) Con l’Italia perlopiù in zona rossa (e in attesa), i brand Moda si attivano con i centri vaccino covid. Brunello Cucinelli, Burberry: dopo le cospicue donazioni alla ricerca nella lotta al coronavirus e le riconversioni delle aziende tessili per la produzione di mascherine e camici, iniziate proprio di questi tempi un anno fa, ora le imprese fashion offrono aiuti per aumentare i punti vaccinali, in Italia e nel mondo. Leggi anche › Sconfiggere il coronavirus, da Giorgio Armani a Chiara Ferragni, tutte le donazioni di aziende e imprenditori L’impegno di Brunello Cucinelli A partire proprio da Brunello Cucinelli, che mette a disposizione il Parco della Bellezza di Solomeo, sede ... Leggi su iodonna (Di giovedì 25 marzo 2021) Con l’Italia perlopiù in zona rossa (e in attesa), isi attivano con i centri vaccino covid. Brunello, Burberry: dopo le cospicue donazioni alla ricerca nella lotta al coronavirus e le riconversioni delle aziende tessili per la produzione di mascherine e camici, iniziate proprio di questi tempi un anno fa, ora le imprese fashion offronoper aumentare i punti vaccinali, in Italia e nel mondo. Leggi anche › Sconfiggere il coronavirus, da Giorgio Armani a Chiara Ferragni, tutte le donazioni di aziende e imprenditori L’impegno di BrunelloA partire proprio da Brunello, che mette a disposizione il Parco della Bellezza di Solomeo, sede ...

