Ludovica Pagani mostra curve mozzafiato e nuovo look: follower pazzi di lei (Di giovedì 25 marzo 2021) Ludovica Pagani ha scatenato la passione dei fan con una foto su Instagram che ha mostrato il suo nuovo look ma anche delle curve bollenti La web influencer Ludovica Pagani La giornalista e web influencer è tornata a farsi apprezzare con un post su Instagram dopo un periodo di assenza. Come sempre bellissima e sensuale, anche con l'ultimo post che ha pubblicato sul suo profilo è stata definita irresistibile di follower, che hanno apprezzato anche il suo nuovo look che non è passato inosservato. La bellezza bergamasca ormai da tempo è considerata tra le possibili eredi di Diletta Leotta grazie al suo fascino indiscutibile. Ed un fisico mozzafiato che spesso mostra delle ...

