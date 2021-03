Lucas Hernandez: «Theo? È migliorato al Milan, spero di vederlo in nazionale» – VIDEO (Di giovedì 25 marzo 2021) Lucas Hernandez dice la sua sull’ottimo momento e sulle caratteristiche del fratello Theo, ancora non convocato da Deschamps Lucas Hernandez dice la sua sull’ottimo momento e sulle caratteristiche del fratello Theo: è protagonista in Italia coi rossoneri, ma non ha ancora convinto l’allenatore della nazionale francese Deschamps. «È vero che in questo momento sta andando alla grande da un punto di vista offensivo. È sicuro con il pallone e penetra con facilità tra le linee. Sta facendo un’ottima stagione, come l’anno scorso. Continuare a progredire e fare bene dipende solo da lui». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 marzo 2021)dice la sua sull’ottimo momento e sulle caratteristiche del fratello, ancora non convocato da Deschampsdice la sua sull’ottimo momento e sulle caratteristiche del fratello: è protagonista in Italia coi rossoneri, ma non ha ancora convinto l’allenatore dellafrancese Deschamps. «È vero che in questo momento sta andando alla grande da un punto di vista offensivo. È sicuro con il pallone e penetra con facilità tra le linee. Sta facendo un’ottima stagione, come l’anno scorso. Continuare a progredire e fare bene dipende solo da lui». Leggi su Calcionews24.com

