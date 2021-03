L' infermiera coccola il bebè nella terapia intensiva Covid | la mamma si commuove | il sindaco la ringrazia

(Di giovedì 25 marzo 2021) ANCONA - Storia di separazione come chissà quante, purtroppo, in pandemia , ma anche di un gesto di affetto e di una fotografia che aprono uno squarcio di luce nel buio. Un bimbo di 7 mesi, ...

La Voce di Bolzano

Un bimbo di 7 mesi, malato in ospedale e costretto ad essere separato dalla madre, il cuore di unache lo calma e lo, la mamma che si commuove di fronte ad una foto che diventa ...Sta facendo il giro dei social la toccante foto dell', completamente bardata, che accarezza un bimbo di 7 mesi e stringe il ciuccio in mano su un letto di ospedale. La scena è stata immortalata nel reparto di anestesia e rianimazione dell' ...ANCONA - Storia di separazione come chissà quante, purtroppo, in pandemia, ma anche di un gesto di affetto e di una fotografia che aprono uno squarcio di luce nel buio Covid.Viene dall'ospedale Salesi di Ancona, dove era ricoverato il piccolo di appena 7 mesi per un delicato intervento: sia lui che la sua mamma erano risultati positivi al Covid. Per combattere il Covid 19 ...