Le deputata Baldini (FI) alla Camera: “Quando vaccinate i parlamentari? Non lavoriamo in sicurezza” | VIDEO (Di giovedì 25 marzo 2021) La deputata Baldini alla Camera: “Quando vaccinate i parlamentari?” VIDEO “Quando vaccinate i parlamentari? Noi non lavoriamo in sicurezza”: lo ha detto, chiedendolo al presidente della Camera Roberto Fico, la deputata di Forza Italia Maria Teresa Baldini nel corso di un suo intervento in Aula. “Ieri mancavano un sacco di componenti della vigilanza Rai perché erano in quarantena – ha dichiarato la Baldini – le persone parlano senza mascherina, lei mi deve dire se la situazione alla Camera è sicura dal punto di vista sanitario”. “Mi chiedo presidente le vaccinazioni ... Leggi su tpi (Di giovedì 25 marzo 2021) La: “?”? Noi nonin”: lo ha detto, chiedendolo al presidente dellaRoberto Fico, ladi Forza Italia Maria Teresanel corso di un suo intervento in Aula. “Ieri mancavano un sacco di componenti della vigilanza Rai perché erano in quarantena – ha dichiarato la– le persone parlano senza mascherina, lei mi deve dire se la situazioneè sicura dal punto di vista sanitario”. “Mi chiedo presidente le vaccinazioni ...

