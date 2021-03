Lazio | Muriqi segna col Kosovo e zittisce voci di mercato | “Felice a Roma”

(Di giovedì 25 marzo 2021) Il laziale Vedatfesteggia il gol personale e la netta vittoria del, che nelle qualificazioni al Mondiale del Qatar 2022 travolge la Lituania per 4-0. Il centravanti, approdato nella squadra di Inzaghi la scorsa estate, hato di testa il gol del doppio vantaggio per la sua Nazionale. D’altronde il colpo di testa è il marchio di fabbrica di: con la maglia della, tra campionato e Coppa Italia, hato tre gol complessivi in stagione, due dei quali di testa., al termine della partita, ha commentato proprio la sua difficile stagione con i biancocelesti: “Sono stato sfortunato con latra Covid-19, infortuni. Ho saltato anche il ritiro precampionato in Austria. Devo imparare la lingua italiana, è giusto farlo. ...

Con la Lazio stenta, ma con la sua nazionale Muriqi è una sentenza. Il Pirata è il trascinatore del suo Kosovo e anche ieri sera in amichevole contro la Lituania non ha mancato di far gol. VEDAT MURIQI KOSOVO - Le prestazioni di Vedat Muriqi con la maglia della Lazio non hanno di certo convinto fino a questo momento. L'attaccante kosovaro, però, proprio ieri sera è andato in gol ...