La Lazio è in lutto | muore il giovane Daniel Guerini

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 25 marzo 2021) Laè inper il dramma che ha sconvoltotutto l’ambient. . Nella serata di ieri ha perse la vita in un incidente automobilistico,, 19enne calciatore della Primavera biancoceleste. Sulle dinamiche dell’accaduto stanno indagando le forze dell’ordine.in: cosa è accaduto? Il tragico incidente si è verificato a Roma all’altezza di Via Palmiro Togliatti. La vettura, una Smart For Four, sulla quale viaggiavainsieme ad altri due amici si è scontrata con un’altra proveniente dalla direzione opposta, per csuse ancora da accertare. Due di loro sono stati trasportati immediatamente in ambulanza all’ospedale in gravi condizioni, mentre per lo sfortunato giocatore non c’è stato nulla da fare. Il conducente dell’ altro veicolo è ...