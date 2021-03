Johnny Deep sentenza confermata dalla Corte d’appello (Di giovedì 25 marzo 2021) Nulla potrà più fare la star Johnny Deep contro la sentenza che aveva rigettato l’accusa di diffamazione dell’attore contro il quotidiano “The Sun”. A stabilirlo è stata la Corte britannica, che ha fermato il percorso legale intrapreso dagli avvocati dell’attore. Al centro del contendere l’appellativo “picchiatore di mogli” che il tabloid aveva affibbiato a Depp, in riferimento alle accuse dell’ex coniuge Amber Heard. I giudici della Corte d’appello d’Inghilterra e Galles, Lord Justice Dingemans e Lord Justice Underhill, quindi hanno spiegato la loro decisione in un documento di 14 pagine. L’attore indispettito aveva criticato con parole durissime quel verdetto, che a suo dire era ingiusto ed aveva annunciato ricorso tramite i suoi legali un ricorso. Johnny ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 25 marzo 2021) Nulla potrà più fare la starcontro lache aveva rigettato l’accusa di diffamazione dell’attore contro il quotidiano “The Sun”. A stabilirlo è stata labritannica, che ha fermato il percorso legale intrapreso dagli avvocati dell’attore. Al centro del contendere l’appellativo “picchiatore di mogli” che il tabloid aveva affibbiato a Depp, in riferimento alle accuse dell’ex coniuge Amber Heard. I giudici dellad’Inghilterra e Galles, Lord Justice Dingemans e Lord Justice Underhill, quindi hanno spiegato la loro decisione in un documento di 14 pagine. L’attore indispettito aveva criticato con parole durissime quel verdetto, che a suo dire era ingiusto ed aveva annunciato ricorso tramite i suoi legali un ricorso....

Advertising

Damar47 : Sono commosso; scorro l'intera home di Twitter e neppure un # su Johnny Deep. Vi ho selezionato davvero bene, miei… - piumigliore1 : @CicRosina ??????? Premesso che non mi sento proprio Johnny Deep... quindi metterci la faccia non gioverebbe a nessun… - leorenis1 : @tripposauro @statussquatter @sarabol1 @ADan004 @radiosilvana @Prima_Vera56 @HoppitiV @PinguinoPong @nannierri… - Tara12377921 : A Johnny deep, più che la carriera, gli è stata rovinata la vita. #JusticeForJohnnyDepp - NessunaGaranzia : Che bello vedere in tendenza Justice for Johnny Deep. Pensateci. Hanno il pollice opponibile. È tutto meraviglioso. -