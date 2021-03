Italia-Irlanda del Nord 2-0 | highlights | voti e tabellino

(Di giovedì 25 marzo 2021) della partita che ha aperto le qualificazioni ai Mondiali 2020del2-0: contavano soprattutto i tre punti per rompere il ghiaccio e cominciare a mettere il naso avanti in questo girone che porterà ai Mondiali 2022. Sono arrivati, il gioco un po’ meno ma dopo L'articolo proviene da Inews.it.

di Stefano Belli} Diretta/del Nord (risultato 2 - 0) Rai: Immobile sfiora la doppietta INTERVALLO A WEMBLEY L'arbitro Levinkov manda tutti negli spogliatoi per l'intervallo senza ...18'st Fuori Pellegrini e dentro Barella per Mancini. Primo cambio azzurro. 17'st Poco precisa la Nazionale . Che non riesce a sfruttare gli spazi che adesso sta trovando. Manca qualità nell'ultimo ...L'Italia comincia bene la sua corsa al Mondiale 2022, battendo l'Irlanda del Nord nella 1ª giornata delle Qualificazioni. Azzurri padroni della gara nel primo tempo, in gol con Berardi e Immobile, dis ...Buona prova dell'Italia che al Tardini trova i primi tre punti del girone battendo agevolmente l'Irlanda del Nord ...