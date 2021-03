Fabio Fulco, l’ex di Cristina Chiabotto, sta per diventare papà a 50 anni (Di giovedì 25 marzo 2021) Stanno vivendo di pari passo l’esperienza di diventare genitori per la prima volta. Entrambi di una bambina. Ma, queste emozioni, le stanno vivendo insieme ad altri partner. Cristina Chiabotto, 34 anni, ha rivelato qualche mese fa di aspettare la prima figlia da Marco Roscio, l’uomo sposato nel 2019. Ora, anche Fabio Fulco, 50, che è stato il compagno dell’ex Miss Italia per ben 12 anni, ha rivelato di aspettare una piccola erede da Veronica Papa, la donna che ha sostituito Cristina nel suo cuore. Leggi anche › Cristina Chiabotto incinta del primo figlio. L’annuncio social: «Sussurri che esisti» ... Leggi su iodonna (Di giovedì 25 marzo 2021) Stanno vivendo di pari passo l’esperienza digenitori per la prima volta. Entrambi di una bambina. Ma, queste emozioni, le stanno vivendo insieme ad altri partner., 34, ha rivelato qualche mese fa di aspettare la prima figlia da Marco Roscio, l’uomo sposato nel 2019. Ora, anche, 50, che è stato il compagno delMiss Italia per ben 12, ha rivelato di aspettare una piccola erede da Veronica Papa, la donna che ha sostituitonel suo cuore. Leggi anche ›incinta del primo figlio. L’annuncio social: «Sussurri che esisti» ...

