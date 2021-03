Divine – La fidanzata dell’Altro | la recensione | il caotico amore tra fede e ragione

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 25 marzo 2021) Ladi- Ladell'Altro, disponibile su Chili: una commedia romantica con Callum Turner e Matilda De Angelis ambientata a Roma. Non avremmo dubbi nell'iniziare la nostradi- Ladell'Altro parlando del film come di una commedia romantica. Un canovaccio molto semplice in cui due sconosciuti, apparentemente posti ai poli opposti per credo e modo di vivere, si incontrano per caso, imprevedibilmente si innamorano e dovranno, attraverso un po' di ostacoli, consacrare quest'unione, non senza qualche difficoltà. Una canonica storia d'ambientata nelle vie di una Roma magica e misteriosa, dove il confine trasi fa sempre più labile. Peccato che la narrazione piuttosto ...