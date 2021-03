“Delitto sull’autostrada” stasera in tv | Tomas Milian è l’Ispettore Giraldi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 25 marzo 2021) Altri tempi quando l’inconfondibile voce di Ferruccio Amendola, era prestata al cubano più famoso d’Italia,. Poco garbato ma efficace, trucido ma diretto, ‘er Monnezza‘ per soprannome. Un berretto di lana dei luridi anni ’80, capelli ricci indomabili in un tutt’uno con la barba, su una tuta da meccanico. Con questo stile era noto in tutta Roma, da Primavalle al Tufello, da Tiburtino a Tormarancia. Ma la versione comica e poliziesca di questo ladruncolo romano, la troviamo nella serie del commissario Nico, detto ‘er Pirata‘. “in tv, diretto da Bruno Corbucci nel 1982, fa parte della saga di film con protagonista questo ex ladro divenuto ispettore. Figlio di ‘er Gratta‘ un truffatore, respira l’aria dei misfatti in famiglia. A ...