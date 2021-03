De Siervo: «Serie A negli USA? Ringrazio Commisso. Valore incrementato del 30%» (Di giovedì 25 marzo 2021) Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A, ha parlato dopo l’accordo con CBS per la trasmissione negli USA del nostro campionato Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A, ha parlato dopo l’accordo raggiunto con CBS per la trasmissione negli USA del nostro campionato. «Siamo molto soddisfatti per aver assegnato i diritti audiovisivi delle nostre competizioni, per il triennio 21/24, a una major come CBS Broadcasting. In un’area strategica come gli Stati Uniti d’America abbiamo incrementato di oltre il 30% il Valore dei nostri diritti con un partner di primaria grandezza come CBS. Questo risultato è il frutto del lavoro degli ultimi 18 mesi per far crescere la Serie A all’estero ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 marzo 2021) Luigi De, amministratore delegato dellaA, ha parlato dopo l’accordo con CBS per la trasmissionedel nostro campionato Luigi De, amministratore delegato dellaA, ha parlato dopo l’accordo raggiunto con CBS per la trasmissionedel nostro campionato. «Siamo molto soddisfatti per aver assegnato i diritti audiovisivi delle nostre competizioni, per il triennio 21/24, a una major come CBS Broadcasting. In un’area strategica come gli Stati Uniti d’America abbiamodi oltre il 30% ildei nostri diritti con un partner di primaria grandezza come CBS. Questo risultato è il frutto del lavoro degli ultimi 18 mesi per far crescere laA all’estero ...

