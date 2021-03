Crespi ricorda | Quando Nino Manfredi cercava l' uomo tra i comunisti

Advertising

CaressaGiovanni : RT @globalistIT: - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Crespi ricorda

Zazoom Blog

Un volume prezioso su colui che comea ragione la nota stampa fu uno dei 'colonnelli' della ... Alberto Anile e Alberto, già firma dell' Unità (finché il quotidiano esisteva) e ...... di Curzio Trezzani in rappresentanza di Regione Lombardia, di Flavioper il Banco BPM. Con ... Giovanna Epis corre praticamente in casa: 'La mia Legnano è a due passi dal campo - gara -...Nel 1984 l’attore, cantante e regista andò alla festa dell’Unità: il racconto di quella giornata fa capire chi era Nino. Pubblichiamo uno stralcio dalla postfazione a una ricchissima biografia ...Le parole dell'ex centravanti, oggi allenatore: "Non c'è un allenatore che non pensa alla vittoria, tutti la vogliamo: la differenza la fa il modo per arrivarci" ...