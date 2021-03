Covid, in Campania il passaporto vaccinale al via: già consegnate 170 mila card (4 milioni quelle ordinate) (Di giovedì 25 marzo 2021) Sono 170 mila le card di avvenuta vaccinazione consegnate dalla Regione Campania al personale sanitario che ha completato la somministrazione del vaccino anti Covid con la seconda dose. Sono circa 4 milioni le card di “passaporto vaccinale” già ordinate e che saranno consegnate a tutti i cittadini vaccinati, fa sapere l’Unità di crisi della Regione Campania. “L’obiettivo – dichiara il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca – è utilizzare tale certificazione per rilanciare interi settori economici, in particolare il comparto turistico, cercando di legare la straordinaria offerta dei nostri territori alla certificazione di immunità degli operatori del ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 25 marzo 2021) Sono 170ledi avvenuta vaccinazionedalla Regioneal personale sanitario che ha completato la somministrazione del vaccino anticon la seconda dose. Sono circa 4ledi “” giàe che sarannoa tutti i cittadini vaccinati, fa sapere l’Unità di crisi della Regione. “L’obiettivo – dichiara il presidente della RegioneVincenzo De Luca – è utilizzare tale certificazione per rilanciare interi settori economici, in particolare il comparto turistico, cercando di legare la straordinaria offerta dei nostri territori alla certificazione di immunità degli operatori del ...

