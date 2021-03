Clamoroso a Montecitorio | c’è un De Luca che collabora con il M5S

(Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli –. Direbbero così i cronisti sportivi. Ma la notizia davvero ha destato stupore. C’è un Deche lavora fianco a fianco con i grillini. Il suo nome è Piero. Con le parlamentari pentastellate Virginia Villani e Teresa Manzo, firma un comunicato congiunto nel quale annuncia che “nelle prossime ore presenteremo una proposta di legge urgente sugli operatori del 118”. Ora, a Napoli, qualcuno vicino al papà, il Governatore Vincenzo De, fa la battuta facile: “Questa legge sarà tanto più urgente perché bisognerà chiamare un’ambulanza…”. Depadre, di grillini non ne vuole nemmeno sentire parlare. Almeno è stato così finora. Il Pd di Marco Sarracino che sta tessendo la coalizione per le prossime comunali di Napoli proprio coi grillini ne sa ...

