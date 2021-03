Chi è Miryea Stabile Isola Dei Famosi? Età, Altezza Pupa e Instagram (Di giovedì 25 marzo 2021) Miryea Stabile è un influencer e graphic designer di Brescia di 23 anni, nota per aver vinto La Pupa, Il Secchione e Viceversa 2021 in coppia con il secchione Marini. Attualmente Miryea è una dei naufraghi concorrenti de L’Isola dei Famosi 2021, Chi è Miryea Stabile? Nome: Miryea Stabile Soprannome: Mirea Età: 23 anni Segno Zodiacale: Vergine Data di nascita: 16 settembre 1997 Luogo di nascita: Brescia Altezza: non disponibile Peso: non disponibile Tatuaggi: Nessun Tatuaggio visibile Profilo Instagram Ufficiale: @MiryeaStabile Seguici sul nostro profilo Instagram ufficiale: @chiecosa.it Biografia Miryea ... Leggi su chiecosa (Di giovedì 25 marzo 2021)è un influencer e graphic designer di Brescia di 23 anni, nota per aver vinto La, Il Secchione e Viceversa 2021 in coppia con il secchione Marini. Attualmenteè una dei naufraghi concorrenti de L’dei2021, Chi è? Nome:Soprannome: Mirea Età: 23 anni Segno Zodiacale: Vergine Data di nascita: 16 settembre 1997 Luogo di nascita: Brescia: non disponibile Peso: non disponibile Tatuaggi: Nessun Tatuaggio visibile ProfiloUfficiale: @Seguici sul nostro profiloufficiale: @chiecosa.it Biografia...

Advertising

benjamn_boliche : RT @IsolaDeiFamosi: Luca Marini era il 'secchione' della nostra Miryea... nessun dubbio su chi tifare per lui! Twittate con #ISOLAPARTY p… - Dino37905474 : RT @IsolaDeiFamosi: Luca Marini era il 'secchione' della nostra Miryea... nessun dubbio su chi tifare per lui! Twittate con #ISOLAPARTY p… - MediasetPlay : Luca Marini era il 'secchione' della nostra Miryea... nessun dubbio su chi tifare per lui! Twittate con… - IsolaDeiFamosi : Luca Marini era il 'secchione' della nostra Miryea... nessun dubbio su chi tifare per lui! Twittate con… - sonoingenua_ : RT @estreghetto_: Guai a chi mi tocca la mia miryea #isola -