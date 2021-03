Cashback | M5s | “Dati incontrovertibili | programma funziona”

(Di giovedì 25 marzo 2021) ROMA – “I dati sul cashback riportati dal sottosegretario leghista Durigon, che si diceva contrario alla misura, sono estremamente positivi. Il programma sta facendo registrare un numero sempre crescente di aderenti, passati dai quasi 6 milioni del periodo sperimentale (dicembre 2020) a più di 8,5 milioni di oggi, con 7 milioni di utenti attivi. Si sta sviluppando un incremento del 20% su ogni mese e solo lo 0,2% del totale rappresenta condotte abusive su cui, proprio in questi giorni, si sta intervenendo con i correttivi”. Lo dichiarano i portavoce del MoVimento 5 Stelle in commissione Finanze e Attività Produttive alla Camera.

