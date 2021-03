Cartabellotta (Gimbe): «Impensabile riaprire scuole, negozi e locali. Manca un piano strategico» (Di giovedì 25 marzo 2021) La Stampa intervista il presidente della Fondazione Gimbe di Bologna, Nino Cartabellotta. Nonostante i casi di Covid, nell’ultima settimana, siano diminuiti del 5%, dice, è ancora presto per cantare vittoria e parlare di riaperture. Cartabellotta si sofferma sul numero dei morti, dobbiamo aspettarci una crescita, anche se in questo momento il dato è stabile. «Dobbiamo temerne una crescita perché gli ospedali sono ancora molto pieni: 28.438 ricoverati nei reparti e 3.588 in terapia intensiva. Numeri che continuano a salire, anche se più lentamente». Si tratta soprattutto di giovani. «Non solo anziani. La terza ondata ha coinvolto più giovani e questo potrebbe portare a una letalità più bassa, anche se siamo vicini al picco di 3.848 posti occupati in terapia intensiva della seconda ondata». Secondo Cartabellotta non è ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 25 marzo 2021) La Stampa intervista il presidente della Fondazionedi Bologna, Nino. Nonostante i casi di Covid, nell’ultima settimana, siano diminuiti del 5%, dice, è ancora presto per cantare vittoria e parlare di riaperture.si sofferma sul numero dei morti, dobbiamo aspettarci una crescita, anche se in questo momento il dato è stabile. «Dobbiamo temerne una crescita perché gli ospedali sono ancora molto pieni: 28.438 ricoverati nei reparti e 3.588 in terapia intensiva. Numeri che continuano a salire, anche se più lentamente». Si tratta soprattutto di giovani. «Non solo anziani. La terza ondata ha coinvolto più giovani e questo potrebbe portare a una letalità più bassa, anche se siamo vicini al picco di 3.848 posti occupati in terapia intensiva della seconda ondata». Secondonon è ...

