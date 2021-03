Buon compleanno Venezia! 1600 anni di immaginabile bellezza

(Di giovedì 25 marzo 2021) Più che una città Venezia è una creatura che appartiene al mito, un miracolo che si rinnova ad ogni aurora, da oltre 1600 anni. Tante sono le primavere che oggi 25 marzo 2021 festeggia, malgrado la pandemia imponga regole refrattarie alle feste. Per ricordare la fondazione della «più antica città del futuro», questo lo slogan scelto dal Comune per l’occasione, alle 16:00 il Patriarcato di Venezia ha invitato tutti i parroci a suonare a distesa le campane, celebrando in modo doppiamente simbolico i suoi 1600 anni. Uno spettacolo sonoro al quale pochi eletti avranno il privilegio di essistere.

1600 anni fa nasceva #Venezia. Celebriamola! Ecco alcune proposte per rendere la Serenissima un 'Laboratorio del II… - LuigiBrugnaro : Buon compleanno #Venezia ?? 1600 anni di storia, innovazione, integrazione, accoglienza e bellezza che tutto il mon…

CREMONA (25 marzo 2021) - Taglia oggi il traguardo degli 81 anni la Tigre di Cremona, Mina Mazzini , la voce più famosa del pop minternazionale, uno dei miti della nostra città insieme, tra gli altri, ..., Sir Elton John! Settantaquattro candeline per il Rocket Man britannico, già vincitore di due Premi Oscar per la miglior canzone originale, nel 1995 e nel ...CREMONA (25 marzo 2021) - Taglia oggi il traguardo degli 81 anni la Tigre di Cremona, Mina Mazzini, la voce più famosa del pop minternazionale, uno dei miti della nostra città insieme, tra gli altri, ...Oggi Mina Mazzini compie 81 anni: per il compleanno della cantante, che vanta Papa Francesco tra i suoi fan, gli auguri della figlia Benedetta, Vasco Rossi e Giorgia arrivano subito. Intanto lei ha in ...