Battiston: «Riaprire ora è come smettere la cura senza aspettare di essere guariti» (Di giovedì 25 marzo 2021) «Riaprire adesso sarebbe come ignorare la prescrizione del medico e sospendere l’antibiotico al terzo giorno solo perché è scesa la febbre. Bisogna aspettare di essere guariti per smettere la cura». Lo dichiara il fisico Roberto Battiston a Repubblica. L’invito che rivolge è quello alla cautela. Le regioni rosse hanno funzionato, perché l’indice di contagio Rt è sceso avvicinandosi a 1, «Il problema è che anche quando scenderà sotto l’unità continueremo a trovarci in una condizione molto rischiosa». C’è ancora un enorme numero di infetti attivi, dice, «e può bastare davvero poco perché riparta l’incendio». Sulla riapertura delle scuole materne ed elementari: «So quanto sia difficile continuare con la Dad, specie per i più piccoli, ma tanti indicatori ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 25 marzo 2021) «adesso sarebbeignorare la prescrizione del medico e sospendere l’antibiotico al terzo giorno solo perché è scesa la febbre. Bisognadiperla». Lo dichiara il fisico Robertoa Repubblica. L’invito che rivolge è quello alla cautela. Le regioni rosse hanno funzionato, perché l’indice di contagio Rt è sceso avvicinandosi a 1, «Il problema è che anche quando scenderà sotto l’unità continueremo a trovarci in una condizione molto rischiosa». C’è ancora un enorme numero di infetti attivi, dice, «e può bastare davvero poco perché riparta l’incendio». Sulla riapertura delle scuole materne ed elementari: «So quanto sia difficile continuare con la Dad, specie per i più piccoli, ma tanti indicatori ...

