Atac: su linea 90 attivati filobus, al lavoro per corridoio Laurentino (Di giovedì 25 marzo 2021) Roma – Contrariamente a quanto riportato da un programma televisivo, i filobus sulla linea 90 sono regolarmente in servizio. Nelle scorse settimane erano stati tolti dalla circolazione per effettuare lavori sull’infrastruttura e sul percorso della linea. Per quanto riguarda il ritorno su strada degli altri 45 filobus acquistati oltre 10 anni fa da Roma Metropolitane per l’utilizzo, tra l’altro, sul corridoio Laurentino, Atac e Roma Capitale, che e’ proprietaria dei mezzi, hanno lavorato per risolvere alcune criticita’ contrattuali con i costruttori, che hanno impedito l’utilizzo di queste vetture negli ultimi mesi. A tali criticita’, si aggiunge il fatto che le loro maestranze provengono da basi operative estere, percio’ soggette ai condizionamenti di spostamento ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 25 marzo 2021) Roma – Contrariamente a quanto riportato da un programma televisivo, isulla90 sono regolarmente in servizio. Nelle scorse settimane erano stati tolti dalla circolazione per effettuare lavori sull’infrastruttura e sul percorso della. Per quanto riguarda il ritorno su strada degli altri 45acquistati oltre 10 anni fa da Roma Metropolitane per l’utilizzo, tra l’altro, sule Roma Capitale, che e’ proprietaria dei mezzi, hanno lavorato per risolvere alcune criticita’ contrattuali con i costruttori, che hanno impedito l’utilizzo di queste vetture negli ultimi mesi. A tali criticita’, si aggiunge il fatto che le loro maestranze provengono da basi operative estere, percio’ soggette ai condizionamenti di spostamento ...

Advertising

stormi1904 : RT @MercurioPsi: La linea #bus 791 è tra le più AFFOLLATE di #Roma, ma ovviamente #ATAC SMENTISCE anche di fronte alle evidenze. Tutto graz… - InfoAtac : #info #atac - Terminati i lavori in via Lusitania, nel tratto compreso tra via Satrico e via Latina, linea 360 in d… - 79_Alessio : RT @MercurioPsi: La linea #bus 791 è tra le più AFFOLLATE di #Roma, ma ovviamente #ATAC SMENTISCE anche di fronte alle evidenze. Tutto graz… - borrillo62 : RT @MercurioPsi: La linea #bus 791 è tra le più AFFOLLATE di #Roma, ma ovviamente #ATAC SMENTISCE anche di fronte alle evidenze. Tutto graz… - InfoAtac : #info #atac Per lavori alla rotatoria di via Menzio altezza via Edoardo Gioja, la linea 016 in direzione Antifane d… -