Assassinio sul Nilo slitta al 2022: per quale motivo (Di giovedì 25 marzo 2021) Novità non proprio positive per Assassinio sul Nilo, il nuovo film diretto da Kenneth Branagh dopo Assassinio sull'Orient Express, nel quale l'attore e regista ha interpretato Hercule Poirot. Ora è ufficiale il rinvio dell'uscita del film all'11 febbraio 2022. Si tratta dell'ennesimo rinvio del film, inizialmente programmato nell'ottobre 2020. Perchè il rinvio? Pare che il rinvio al 2022 del film non abbia nulla a che fare con le vicende che in questo periodo stanno colpendo Armie Hammer, uno dei protagonisti nel ruolo di Simon Doyle. Hammer ha dichiarato di aver mentito pur di riuscire ad avere la parte nell'opera tratta dal romanzo giallo di Agatha Christie.

