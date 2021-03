America’s Cup all’Isola di Wight? Il patron di Ineos: “Grandioso, poi difenderei la Coppa ad Auckland. Bizzarro, ma…” (Di giovedì 25 marzo 2021) Il futuro della America’s Cup deve ancora essere delineato. Team New Zealand ha accettato la sfida lanciata da Ineos Uk, i due sodalizi hanno già delineato alcune linee guida (utilizzo degli AC75, norme stringenti sulla nazionalità degli equipaggi, una sola barca per squadra) ma restano ancora da definire due aspetti fondamentali: dove e quando si disputerà la prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo? Le due opzioni sul tavolo sono ormai note a tutti: uno scontro diretto il prossimo anno, all’Isola di Wight (dove tutto iniziò nel 1851), senza l’inserimento di altri sfidanti; una contesa in modalità “tradizionale”, con l’annesso torneo degli sfidanti, nel 2024 (Auckland o Medio Oriente?). Dopo le dichiarazioni di Grant Dalton, CEO dei Kiwi, e di Ben Ainslie, skipper e timoniere ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 marzo 2021) Il futuro dellaCup deve ancora essere delineato. Team New Zealand ha accettato la sfida lanciata daUk, i due sodalizi hanno già delineato alcune linee guida (utilizzo degli AC75, norme stringenti sulla nazionalità degli equipaggi, una sola barca per squadra) ma restano ancora da definire due aspetti fondamentali: dove e quando si disputerà la prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo? Le due opzioni sul tavolo sono ormai note a tutti: uno scontro diretto il prossimo anno,di(dove tutto iniziò nel 1851), senza l’inserimento di altri sfidanti; una contesa in modalità “tradizionale”, con l’annesso torneo degli sfidanti, nel 2024 (o Medio Oriente?). Dopo le dichiarazioni di Grant Dalton, CEO dei Kiwi, e di Ben Ainslie, skipper e timoniere ...

