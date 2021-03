Alessio Boni racconta la sua vita in “Mordere la nebbia” per il figlio Lorenzo (Di giovedì 25 marzo 2021) Una vita intensa e piena di avventure e di esperienze quella di Alessio Boni che ha deciso di raccontarla nel libro “Mordere la nebbia” per il figlio Lorenzo Oggi è uscito “Mordere la nebbia”, il libro che Alessio Boni ha scritto per raccontare la sua storia al figlio Lorenzo che ha appena spalancato gli occhi sul mondo. Il libro trascina nella vita dell’attore: dai palcoscenici ai campi profughi, dal Festival di Cannes all’inferno di un lebbrosario a Belo Horizonte, nella costruzione instancabile di un grande affresco umano. Il messaggio arriva forte e chiaro: puoi pur nascere dall’uomo più povero o umile che esista ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 25 marzo 2021) Unaintensa e piena di avventure e di esperienze quella diche ha deciso dirla nel libro “la” per ilOggi è uscito “la”, il libro cheha scritto perre la sua storia alche ha appena spalancato gli occhi sul mondo. Il libro trascina nelladell’attore: dai palcoscenici ai campi profughi, dal Festival di Cannes all’inferno di un lebbrosario a Belo Horizonte, nella costruzione instancabile di un grande affresco umano. Il messaggio arriva forte e chiaro: puoi pur nascere dall’uomo più povero o umile che esista ...

Alessio Boni: «I miei mi hanno regalato l'abitudine istintiva alla comprensione»- Corriere.it Corriere della Sera Alessio Boni racconta la sua vita in "Mordere la nebbia" per il figlio Lorenzo Una vita intensa e piena di avventure e di esperienze quella di Alessio Boni che ha deciso di raccontarla nel libro "Mordere la nebbia".

