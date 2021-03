VIDEO / Passerella hot sulla spiaggia per Jazzma Kendrick: lato B da paura per la modella (Di mercoledì 24 marzo 2021) L'ex compagna dell'ex calciatore Bobo Vieri, Jazzma Kendrick, fa impazzire i suoi follower sui social con una passeggiata sexy in bikini. Il lato B lascia tutti a bocca aperta. Golssip. Leggi su golssip (Di mercoledì 24 marzo 2021) L'ex compagna dell'ex calciatore Bobo Vieri,, fa impazzire i suoi follower sui social con una passeggiata sexy in bikini. IlB lascia tutti a bocca aperta. Golssip.

