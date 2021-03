Variante Covid New York: primi 2 casi italiani nelle Marche (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sbarca nel nostro Paese la Variante Covid proveniente dagli Usa e sequenziata a New York: primi 2 casi italiani nelle Marche. La Variante newYorkese del Coronavirus sarebbe sbarcata in Italia: ad affermarlo è il virologo Stefano Menzo, direttore del laboratorio di Vitologia dell’ospedale regionale di Ancona. Questi denuncia la presenza di due casi di Variante L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sbarca nel nostro Paese laproveniente dagli Usa e sequenziata a New. Lanewese del Coronavirus sarebbe sbarcata in Italia: ad affermarlo è il virologo Stefano Menzo, direttore del laboratorio di Vitologia dell’ospedale regionale di Ancona. Questi denuncia la presenza di duediL'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

