Vaccini, Bertolaso contestato: “Dimettiti” e lui ironizza… Video (Di mercoledì 24 marzo 2021) Bertolaso contestato a Codogno per i Vaccini: “Vergogna, Dimettiti”. Lui risponde a chi lo critica: “Mi chiamo Guido, il disguido accade” Il caso dei Vaccini in Lombardia ha creato qualche tensione tra i cittadini lombardi. I ritardi causati dalle procedure delle prenotazioni ha lasciato molti over 80 senza vaccino. Non sono pochi coloro che si L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 24 marzo 2021)a Codogno per i: “Vergogna,”. Lui risponde a chi lo critica: “Mi chiamo Guido, il disguido accade” Il caso deiin Lombardia ha creato qualche tensione tra i cittadini lombardi. I ritardi causati dalle procedure delle prenotazioni ha lasciato molti over 80 senza vaccino. Non sono pochi coloro che si L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

petergomezblog : Vaccini, quando sarà il turno dei vulnerabili in Lombardia? Bertolaso si arrabbia e abbandona l’intervista con SkyT… - fattoquotidiano : Flop #vaccini. In Lombardia c'è Aria di rivolta contro Bertolaso - repubblica : Lite in diretta a Skytg24: Bertolaso abbandona il collegamento - ElisaGhiaccio : RT @gianny0162: Grande #Bertolaso , iniziamo un poco a mandare affanculo chi lo merita... - razorblack66 : RT @babetta123: -