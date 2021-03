Thiago Alcantara e il Covid: «Tutte le giornate sembrano uguali» (Di mercoledì 24 marzo 2021) Thiago Alcantara ha raccontato com’è la vita del calciatore ai tempi del Covid-19 Thiago Alcantara, centrocampista del Liverpool, in una intervista al quotidiano spagnolo AS ha raccontato com’è la vita del calciatore ai tempi del Covid-19. «Puoi fare pochissime cose ogni giorno. Vai agli allenamenti e poi dal centro di allenamento torni a casa, questo è tutto ciò che fai. Manca la spinta dei tifosi negli ultimi momenti delle partite, è un aiuto anche sul piano fisico. Sarà bello vedere Anfield pieno». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 marzo 2021)ha raccontato com’è la vita del calciatore ai tempi del-19, centrocampista del Liverpool, in una intervista al quotidiano spagnolo AS ha raccontato com’è la vita del calciatore ai tempi del-19. «Puoi fare pochissime cose ogni giorno. Vai agli allenamenti e poi dal centro di allenamento torni a casa, questo è tutto ciò che fai. Manca la spinta dei tifosi negli ultimi momenti delle partite, è un aiuto anche sul piano fisico. Sarà bello vedere Anfield pieno». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

Nino_TheBest : @CMaur31 Pensa che Kovac (il suo predecessore) aveva la stessa squadra più Thiago Alcàntara, ed è stato esonerato p… - sowmyasofia : Thiago Alcantara si è raccontato ad AS, quotidiano sportivo spagnolo - zazoomblog : Thiago Alcantara si è raccontato ad AS quotidiano sportivo spagnolo - #Thiago #Alcantara #raccontato - periodicodaily : Thiago Alcantara si è raccontato ad AS, quotidiano sportivo spagnolo #ThiagoAlcantara - giancarlodales : @leonello81 @xRobMarchisio8 @_ThousandN Thiago Alcantara, giocatore affermatissimo, pagato quanto noi paghiamo una riserva piuttosto scarsa -