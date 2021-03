Rilancio Zone Economiche Ambientali, bando Mite prorogato al 14 aprile (Di mercoledì 24 marzo 2021) La Direzione generale per il Patrimonio naturalistico del ministero della Transizione ecologica ha prorogato al 14 aprile il bando per il Rilancio delle Zone Economiche Ambientali-Zea, le aree che coincidono con i territori dei parchi nazionali, istituite dalla legge clima a fine 2019. Ci sarà dunque ancora tempo per accedere al contributo economico di 40 milioni di euro destinato al sostegno delle micro e piccole imprese, alle attività di guida escursionistica ambientale, alle guide dei parchi riconosciute attive alla data del 31 dicembre 2019 che hanno una sede operativa all’interno di una Zea. Ulteriore requisito per accedere alle risorse, sottolinea il Mite con una nota, l’aver riscontrato una riduzione del fatturato nel periodo gennaio-giugno 2020 ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 24 marzo 2021) La Direzione generale per il Patrimonio naturalistico del ministero della Transizione ecologica haal 14ilper ildelle-Zea, le aree che coincidono con i territori dei parchi nazionali, istituite dalla legge clima a fine 2019. Ci sarà dunque ancora tempo per accedere al contributo economico di 40 milioni di euro destinato al sostegno delle micro e piccole imprese, alle attività di guida escursionistica ambientale, alle guide dei parchi riconosciute attive alla data del 31 dicembre 2019 che hanno una sede operativa all’interno di una Zea. Ulteriore requisito per accedere alle risorse, sottolinea ilcon una nota, l’aver riscontrato una riduzione del fatturato nel periodo gennaio-giugno 2020 ...

