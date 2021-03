Rapine ai giardini | due arrestati a Milano

(Di mercoledì 24 marzo 2021)- I carabinieri della Stazione Porta Monforte hanno eseguito una misura cautelare in carcere nei confronti di un 18enne, e una del collocamento in comunità per un 17enne accusati di aver ...

Il Giorno

Milano - I carabinieri della Stazione Porta Monforte hanno eseguito una misura cautelare in carcere nei confronti di un 18enne, e una del collocamento in comunità per un 17enne accusati di aver ......che gli sono stati conferiti tre encomi ed un elogio per l'esito di indagini relative a, ... abbiamo ricordato l'episodio in cui - ultracinquantenne - passò due settimane neipubblici ...Un 17enne e un 18enne sono accusati di aver aggredito e rapinato due minorenni e una coppia di 25enni in zona Porta Vittoria ...Un ragazzo di 18 anni e un 17enne sono stati arrestati dai carabinieri a Milano con le accuse di aver commesso tre violente rapine nella zona del parco di largo Marinai d'Italia. Le indagini dei carab ...