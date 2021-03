Papa Pio XI trascorreva le vacanze ad Asso (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ad Achille Ratti è dedicata una piazza in centro ad Asso, in provincia di Como. Qui, Achille, diventato Papa col nome di Pio XI, veniva da giovane a trascorrere le vacanze dallo zio paterno don ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ad Achille Ratti è dedicata una piazza in centro ad, in provincia di Como. Qui, Achille, diventatocol nome di Pio XI, veniva da giovane a trascorrere ledallo zio paterno don ...

Papa Pio XI trascorreva le vacanze ad Asso Diventato papa nel 1922, Pio XI vuole che nel 1925 il fotografo Luigi Paredi di Asso si rechi a Roma per fargli un ritratto fotografico, che autografa con parole di benedizione. È un segno del suo ...

La storia come efficace elemento formativo. Un richiamo dalla Germania Ha attirato l'attenzione a livello internazionale per essersi dedicato in particolare alle questioni del silenzio del Papa Pio XII sull'Olocausto, ponendosi in netto contrasto con le posizioni di ...

Oggi ricordiamo la Madonna della Spina: tante le grazie ottenute (Preghiera) L’edificio gotico domina i campi di Champagne e Papa Pio X la elevò a Basilica Minore nel 1914. Se oggi nella piana di Champagne l’aspetto di questa Basilica provoca ammirazione e sorpresa, ci si ...

