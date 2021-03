Neymar, dal campo ai videogame: su Fortnite si potrà giocare col suo personaggio… (Di mercoledì 24 marzo 2021) Dopo aver "reclutato" il rapper Travis Scott l'anno scorso, Fortnite continua la sua campagna acquisti e questa volta si rivolge al mondo del pallone con "l'acquisto" di Neymar, asso del Paris Saint-Germain. Il famoso videogioco intende moltiplicare le partnership nel mondo dello sport in un anno importante ricco di competizioni e di eventi come il prossimo Europeo o la Copa America, fino alle Olimpiadi. Ecco perché, dopo aver annunciato il personaggio di Lara Croft, ecco che si è passato a quello di un calciatore del calibro del brasiliano.Neymar personaggio su Fornitecaption id="attachment 1030947" align="alignnone" width="594" Neymar (screenshot Neymar)/caption"Lo sport occupa un posto importante nella vita dei nostri giocatori, è molto importante per noi avere un rappresentante sportivo nel ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 24 marzo 2021) Dopo aver "reclutato" il rapper Travis Scott l'anno scorso,continua la sua campagna acquisti e questa volta si rivolge al mondo del pallone con "l'acquisto" di, asso del Paris Saint-Germain. Il famoso videogioco intende moltiplicare le partnership nel mondo dello sport in un anno importante ricco di competizioni e di eventi come il prossimo Europeo o la Copa America, fino alle Olimpiadi. Ecco perché, dopo aver annunciato il personaggio di Lara Croft, ecco che si è passato a quello di un calciatore del calibro del brasiliano.personaggio su Fornitecaption id="attachment 1030947" align="alignnone" width="594"(screenshot)/caption"Lo sport occupa un posto importante nella vita dei nostri giocatori, è molto importante per noi avere un rappresentante sportivo nel ...

