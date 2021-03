MotoGP | Rossi festeggia 25 anni dal debutto | ' Un sogno divenuto realtà'

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Sono immagini emozionanti e uniche quelle che il sito di.com ha raccolto per onorare le gesta di Valentinodal suo esordio nel Motomondiale avvenuto nel 1996 . Da quel 31 marzo in Malesia ...

Il Valentino di 25 anni dopo , seppur felice di ricordare certi momenti è però focalizzato sull'inizio di stagione : 'Cercherò di essere forte anche quest'anno!'e Morbidelli all'...... lasciato il team Petronas, ora è chiamato a sostituire la figura ingombrante di Valentino..., GP Qatar: Yamaha riuscirà a contrastare la 'Furia rossa' Ducati?Rossi credo possa lottare per qualche gara, ma non per il titolo, e sono convinto che la sua carriera possa continuare o meno sulla base delle opportunità che avrà con la VR46 in MotoGP. Penso che ...Chi ha vinto più volte sul circuito di Losail? Chi detiene il record del tracciato? Statistiche e numeri del Gp del Qatar di MotoGP ...