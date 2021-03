Morata: “Ronaldo al Real? Non ne parliamo, siamo entrambi felici alla Juve” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Alvaro Morata, dal ritiro della Nazionale spagnola ha parlato a El Larguero toccando diversi temi legati all’attualità del mondo bianconero, su tutti il futuro suo e quello di Cristiano Ronaldo: “Se credo ad un suo ritorno al Real Madrid? “Sono sincero, parliamo di tutto ma non di calcio. Stiamo tanto insieme sul campo parlando di pressing e tattica, poi quando usciamo non parliamo di calcio. parliamo di attualità, del mondo, delle cene… Non sembra tranquillo? Magari dà questa sensazione perché è uno abituato a giocare le finali di Champions. Ma sarebbe stato uguale in un altro club, non è un problema della Juve. E’ contento del gruppo ma è uno abituato a vincere, quindi è normale che sia arrabbiato. Io penso sia felice alla Juventus e ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 24 marzo 2021) Alvaro, dal ritiro della Nazionale spagnola ha parlato a El Larguero toccando diversi temi legati all’attualità del mondo bianconero, su tutti il futuro suo e quello di Cristiano: “Se credo ad un suo ritorno alMadrid? “Sono sincero,di tutto ma non di calcio. Stiamo tanto insieme sul campo parlando di pressing e tattica, poi quando usciamo nondi calcio.di attualità, del mondo, delle cene… Non sembra tranquillo? Magari dà questa sensazione perché è uno abituato a giocare le finali di Champions. Ma sarebbe stato uguale in un altro club, non è un problema della. E’ contento del gruppo ma è uno abituato a vincere, quindi è normale che sia arrabbiato. Io penso sia felicentus e ...

