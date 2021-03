LIVE Italia-Repubblica Ceca 1-1 Under21 in DIRETTA: Azzurrini in 9 uomini! Errori e autogol: non basta Scamacca. Esordio amaro per Nicolato. Pagelle e highlights (Di mercoledì 24 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE SECONDO TEMPO 95? FINISCE QUI! Debutto amaro per Nicolato. 94? DOPPIA AMMONIZIONE PER MARCHIZZA! DISASTRO Italia CHE FINISCE IN 9! 93? ANCORA SALA DA POSIZIONE DEFILATA! Raddoppio sfiorato per l’Italia. 92? Ammonito Janosek intanto 3-0 della Spagna con la Slovenia. 90? PROTESTE AZZURRE PER LA CADUTA DI SALA! Intanto ammonito Del Prato per proteste e che palla di Bellanova: 4 minuti di recupero. 89? Fuori Sasinka, dentro Janosek e Pobega per Maggiore nell’Italia. 88? Scamacca CON IL DESTRO A GIRO! Poteva anche passarla ma tiro di poco a lato. 87? MAGGIORE VICINO AL GOL SUL TIRO DI RASPADORI! Che parata d’istinto del #1 ceco. 85? Ingenuità colossale del giocatore del Milan che fa un fallo su Sasinka e viene ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINE SECONDO TEMPO 95? FINISCE QUI! Debuttoper. 94? DOPPIA AMMONIZIONE PER MARCHIZZA! DISASTROCHE FINISCE IN 9! 93? ANCORA SALA DA POSIZIONE DEFILATA! Raddoppio sfiorato per l’. 92? Ammonito Janosek intanto 3-0 della Spagna con la Slovenia. 90? PROTESTE AZZURRE PER LA CADUTA DI SALA! Intanto ammonito Del Prato per proteste e che palla di Bellanova: 4 minuti di recupero. 89? Fuori Sasinka, dentro Janosek e Pobega per Maggiore nell’. 88?CON IL DESTRO A GIRO! Poteva anche passarla ma tiro di poco a lato. 87? MAGGIORE VICINO AL GOL SUL TIRO DI RASPADORI! Che parata d’istinto del #1 ceco. 85? Ingenuità colossale del giocatore del Milan che fa un fallo su Sasinka e viene ...

