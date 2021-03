Letta e Conte hanno aperto il cantiere per un centrosinistra allargato

Leggi su agi

(Di mercoledì 24 marzo 2021) AGI - Un'ora di colloquio fra Enricoe Giuseppe. Un incontro che al Nazareno viene definito "utile e positivo", sui temi della pandemia e su alcune questioni prioritarie come il piano vaccinale, con il sostegno che i rispettivi partiti possono dare al governo. Sul tavolo anche i temi europei e la necessità, sottolineata da entrambi, che ilper unlargo preveda lavori e colloqui sistematici. Ognuno è impegnato sul proprio partito di riferimento, sottolineano ancora in ambienti dem ribadendo la necessità di portare avanti un lavoro solido che inizi dalle amministrative. Con il nuovo Movimento, il Pd "sarà un interlocutore privilegiato", ha spiegato Giuseppealla fine del colloquio "molto proficuo e utile", svoltosi "in un clima molto cordiale". Si sta ...