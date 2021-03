Lazio, obiettivo Champions League: per il quarto posto serve qualcosa in più (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sulle pagine del Corriere dello Sport, la media punti Lazio negli ultimi finali di stagione. Per la Champions serve qualcosa in più La corsa all’ambito quarto posto prosegue, tra alti e bassi in quel di Formello. Sono tante le aspiranti all’ultimo posto disponibile per centrare la qualificazione in Champions, e la Lazio è tra quelle. I biancocelesti, dopo un gennaio super, hanno rallentato a ridosso degli ottavi di finale contro il Bayern, anche se nelle ultime due giornate di campionato sembrano aver ripreso la marcia. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio VAI SU LazioNEWS24 Per centrare la qualificazione nell’Europa che conta però, serve di più. Nell’analisi del Corriere dello Sport, la ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sulle pagine del Corriere dello Sport, la media puntinegli ultimi finali di stagione. Per lain più La corsa all’ambitoprosegue, tra alti e bassi in quel di Formello. Sono tante le aspiranti all’ultimodisponibile per centrare la qualificazione in, e laè tra quelle. I biancocelesti, dopo un gennaio super, hanno rallentato a ridosso degli ottavi di finale contro il Bayern, anche se nelle ultime due giornate di campionato sembrano aver ripreso la marcia. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNEWS24 Per centrare la qualificazione nell’Europa che conta però,di più. Nell’analisi del Corriere dello Sport, la ...

