Lazio, morto il calciatore 19enne Daniel Guerini in un incidente: giocava nella Primavera (Di mercoledì 24 marzo 2021) Un 19enne è morto e altri due coetanei sono rimasti gravemente feriti in un grave incidente stradale avvenuto intorno alle 20 a Roma, in via Palmiro Togliatti all'incrocio con viale dei...

