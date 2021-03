Lavoro: con app MyAfolmet a Milano 30.000 code in meno nei centri impiego (Di mercoledì 24 marzo 2021) Milano, 24 mar. (Labitalia) - Trentamila code all'anno in meno ai centri dell'impiego dell'area milanese grazie a "Abbiamo cercato, in sintonia con la Regione Lombardia e la Città Metropolitana di Milano, di sburocratizzare e rendere più fluidi i rapporti dei cittadini con i servizi dell'impiego -ha detto Di Rino- e di rendere possibile all'utente di poter chiedere e ottenere attraverso l'app una serie di certificati dai centri per l'impiego. Con i certificati che 'sblocchiamo' direttamente sullo smartphone o sul Pc abbiamo stimato di tagliare 30.000 code l'anno. Cioè per 30.000 casi non sarà più necessario venire fisicamente al centro per l'impiego, ma sarà possibile scaricare l'app, richiedere il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021), 24 mar. (Labitalia) - Trentamilaall'anno inaidell'dell'area milanese grazie a "Abbiamo cercato, in sintonia con la Regione Lombardia e la Città Metropolitana di, di sburocratizzare e rendere più fluidi i rapporti dei cittadini con i servizi dell'-ha detto Di Rino- e di rendere possibile all'utente di poter chiedere e ottenere attraverso l'app una serie di certificati daiper l'. Con i certificati che 'sblocchiamo' direttamente sullo smartphone o sul Pc abbiamo stimato di tagliare 30.000l'anno. Cioè per 30.000 casi non sarà più necessario venire fisicamente al centro per l', ma sarà possibile scaricare l'app, richiedere il ...

Advertising

luigidimaio : Buongiorno a tutti, in partenza per Bruxelles. Saranno due giorni molto intensi, in programma la ministeriale Ester… - matteosalvinimi : Ottima notizia: parte il nuovo progetto industriale per la storica azienda #Corneliani di Mantova. Grazie all’ottim… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha avuto oggi una riunione di lavoro sulla #campagnavaccinale con il capo @DPCgov Curcio e il… - LPincia : RT @rodcostakiwi: In Italia i sondaggi premiano le destre, ma nei palazzi tutti cercano di accordarsi con il PD. Evidentemente hanno capito… - cerco_lavoro : Offerte Lavoro IMPIEGATO AMMINISTRATIVO: Cercasi impiegato/a amministrativo/a con esperienza pluriennale in ambito… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro con Terna, risultati 2020 in crescita. Donnarumma: "Superati target per investimenti" "Siamo orgogliosi di come le persone di Terna si siano adoperate con competenza e passione nel ... "Ed è proprio grazie al lavoro delle donne e degli uomini di Terna che potremo raggiungere gli sfidanti ...

AssoDelivery e UGL siglano contratto collettivo riders ... Glovo, Just Eat, Social Food e Uber Eats ha siglato un accordo con il sindacato UGL per un Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro che, per la prima volta in Europa, aumenta le tutele dei rider ...

Lavoro minorile, Ferrero rinnova la partnership con Save the Children - Sicilianews24 Nedved: "Juventus avanti con Pirlo e Ronaldo" AGI - Avanti tutta senza dubbi e con le idee chiare. Pavel Nedved assicura che in casa Juventus non ci sarà nessuna rivoluzione, o che comunque non verranno toccate due figure di grande importanza com ...

Spazio, nuova foto del buco nero individuato da Federico II ed Eht Altro risultato per la collaborazione tra l’ateneo e i partner che nel 2019 pubblicarono la prima immagine della scoperta dell’oggetto astrofisico al centro della galassia M87 ...

"Siamo orgogliosi di come le persone di Terna si siano adoperatecompetenza e passione nel ... "Ed è proprio grazie aldelle donne e degli uomini di Terna che potremo raggiungere gli sfidanti ...... Glovo, Just Eat, Social Food e Uber Eats ha siglato un accordoil sindacato UGL per un Contratto Collettivo Nazionale delche, per la prima volta in Europa, aumenta le tutele dei rider ...AGI - Avanti tutta senza dubbi e con le idee chiare. Pavel Nedved assicura che in casa Juventus non ci sarà nessuna rivoluzione, o che comunque non verranno toccate due figure di grande importanza com ...Altro risultato per la collaborazione tra l’ateneo e i partner che nel 2019 pubblicarono la prima immagine della scoperta dell’oggetto astrofisico al centro della galassia M87 ...