Laurea ad honorem per il maestro elementare Lorenzoni, fondatore della “Casa laboratorio” di Cenci (Di mercoledì 24 marzo 2021) Franco Lorenzoni, per quarant’anni insegnante elementare ma anche scrittore e giornalista, noto a tutti come il maestro di Giove, il piccolo paese umbro dove dal 1978 al 2018, ogni giorno è entrato in aula, domani pomeriggio alle 15 riceverà dall’ università degli Studi di Milano Bicocca, la Laurea magistrale “Honoris causa” in scienze della formazione primaria. Prima di lui solo un altro maestro, il famoso Mario Lodi, aveva ricevuto questo riconoscimento nel 1989 dall’università di Bologna. La scelta di insignire il maestro umbro di questa onorificenza arriva al termine di una lunga carriera che lo ha visto protagonista dei cambiamenti del mondo dell’istruzione: “Franco Lorenzoni – spiega al FattoQuotidiano.it Elisabetta Nigris, presidente del corso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Franco, per quarant’anni insegnantema anche scrittore e giornalista, noto a tutti come ildi Giove, il piccolo paese umbro dove dal 1978 al 2018, ogni giorno è entrato in aula, domani pomeriggio alle 15 riceverà dall’ università degli Studi di Milano Bicocca, lamagistrale “Honoris causa” in scienzeformazione primaria. Prima di lui solo un altro, il famoso Mario Lodi, aveva ricevuto questo riconoscimento nel 1989 dall’università di Bologna. La scelta di insignire ilumbro di questa onorificenza arriva al termine di una lunga carriera che lo ha visto protagonista dei cambiamenti del mondo dell’istruzione: “Franco– spiega al FattoQuotidiano.it Elisabetta Nigris, presidente del corso ...

Advertising

fattoquotidiano : Laurea ad honorem per il maestro elementare Lorenzoni, fondatore della “Casa laboratorio” di Cenci - heroesandcons : @EmmaGiora Ma basta, ma ancora sotto i miei tweet? Ma cosa fa, campeggia sul mio profilo anche quando non metto l'#… - EmmaGiora : @heroesandcons Non sono uno spettatore medio, pardon. Però mi inchino alla Sua conoscenza di serie nazionali e inte… - petuniapetula : alla ragazza che é morta vorremmo riuscire a far prendere la laurea ad honorem, se lo merita. - UomoDelle : Quando si parlava di un certo Maurizio #Pochettino sulla nostra panchina,tutti a fare ironia,a bestemmiare in lingu… -

Ultime Notizie dalla rete : Laurea honorem Il Dams di Bologna compie 50 anni Si terrà in Salaborsa, dal 29 aprile, la mostra dedicata all'artista Mimmo Paladino, preludio alla laurea ad honorem in DAMS che gli sarà conferita il 14 maggio dal Rettore dell'Università di Bologna ...

Dams50, la facoltà di Bologna in festa. Dal 29 aprile invece partirà l'esposizione dedicata a Mimmo Paladino, che il 14 maggio riceverà dal rettore Francesco Ubertini, al teatro Comunale, la laurea ad honorem proprio in Dams. L'ultima ...

Laurea ad honorem per il maestro elementare Lorenzoni, fondatore della “Casa laboratorio” di Cenci Il Fatto Quotidiano Al maestro Lorenzoni laurea honoris causa alla Bicocca. Quei laureati che non ti aspetti «L’Università di Padova ha il piacere e l’onore di conferire la laurea ad honorem in Lingue e Letterature Europee e Americane alla signora Patricia Lee, in arte Patti Smith. Cantante e poetessa – o po ...

Star Trek: istituito ufficialmente il “Leonard Nimoy Day” Leonard Nimoy, l’indimenticabile attore interprete del signor Spock in Star Trek, nato Boston nel 1931 (e scomparso nel 2015) avrà il suo giorno commemorativo. La sua città natale ha deciso infatti di ...

Si terrà in Salaborsa, dal 29 aprile, la mostra dedicata all'artista Mimmo Paladino, preludio allaadin DAMS che gli sarà conferita il 14 maggio dal Rettore dell'Università di Bologna ...Dal 29 aprile invece partirà l'esposizione dedicata a Mimmo Paladino, che il 14 maggio riceverà dal rettore Francesco Ubertini, al teatro Comunale, laadproprio in Dams. L'ultima ...«L’Università di Padova ha il piacere e l’onore di conferire la laurea ad honorem in Lingue e Letterature Europee e Americane alla signora Patricia Lee, in arte Patti Smith. Cantante e poetessa – o po ...Leonard Nimoy, l’indimenticabile attore interprete del signor Spock in Star Trek, nato Boston nel 1931 (e scomparso nel 2015) avrà il suo giorno commemorativo. La sua città natale ha deciso infatti di ...