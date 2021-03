La Consulta apre le celle. Libertà anche ai boss che non si sono pentiti

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Felice Manti La Corte costituzionale pronta a cancellare l'ergastolo ostativo. Ecco chi potrà uscire Fine pena quasi mai. La Corte costituzionale avrebbe deciso di consentire lacondizionataaiche non collaborano con la giustizia, cancellando per sempre il cosiddetto «ergastolo ostativo», cioè l'aggravante che impediva i benefici ai condannati per reati di tipo mafioso, per terrorismo ed eversione che non collaborano con la magistratura. Già l'ergastolo era una finzione giuridica, oggi tutti i condannati potranno avere accesso alla cosiddetta «liberazione condizionale» dopo 26 anni di pena scontata. E di tornare indopo altri 5. Decisivo il sì dell'Avvocato dello Stato Ettore Figliolia. Tutto nasce dall'eccezione di legittimità sollevata dalla Cassazione con la sua ordinanza ...