Israele, eletto in parlamento leader dell'estrema destra che vuole espellere i palestinesi (Di mercoledì 24 marzo 2021) Uno dei vincitori delle elezioni tenute ieri in Israele per la quarta volta negli ultimi due anni, potrebbe essere Itamar Ben Gvir, seguace di un movimento estremista di destra un tempo considerato tabù e oggi parte della coalizione che sostiene il primo ministro Benjamin Netanyahu. Se saranno confermati i risultati emersi finora, con quasi il 90 percento delle schede scrutinate, il leader del partito Otzma Yehudit (Forza ebraica) entrerà in parlamento con uno dei 6 seggi che spetterebbero all'alleanza Sionismo religioso, formata prima delle elezioni con altri piccoli partiti della destra religiosa sulla spinta dello stesso Netanyahu. Durante le scorse campagne elettorali, Ben Gvir si è distinto per proposte che includono la promozione dell'emigrazione dei non ebrei da ...

