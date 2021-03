Incidente per Ignazio Moser: su Instagram svela le sue condizioni (Di mercoledì 24 marzo 2021) Incidente sfortunato per Ignazio Moser. L’ex ciclista tramite le sue storie su Instagram ha svelato le sue condizioni di salute: come sta Disavventura per Ignazio Moser, nella giornata di ieri.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 24 marzo 2021)sfortunato per. L’ex ciclista tramite le sue storie suhato le suedi salute: come sta Disavventura per, nella giornata di ieri.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Dopo l'incidente Gianni Morandi dall'ospedale : 'Sono un ragazzo fortunato'. Il cantante, ricoverato per le ustioni… - SkyTG24 : Piccolo incidente per il presidente degli Stati Uniti, #JoeBiden, mentre saliva la scaletta dell’aereo per volare a… - StefanoFassina : Qual è il mestiere della Sinistra? Promuovere la sicurezza per chi lavora. Ieri, un’altra vittima: Giuseppe Derasmo… - NewSicilia : #Newsicilia Parte la raccolta fondi per #MarcoScuto, giovane catanese in coma dopo un incidente. L'intervista al pr… - mag1693_ : @JustGiuliaM io sempre ora purtroppo per colpa di un piccolo incidente non posso più metterli da entrambe le orecchie :( -