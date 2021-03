I Macko Esports vincono la finale dei PG Nationals Spring Split! (Di mercoledì 24 marzo 2021) I Macko Esports sono riusciti ad aggiudicarsi il titolo di campioni durante la finale dei PG Nationals Spring Split 2021 Un’altra scoppiettante edizione del PG Nationals Spring Split si è conclusa, assicurando ai fan di Riot Games e gli appassionati di esport in generale un livello di intrattenimento e spettacolo senza precedenti per un torneo italiano. Ancora una volta PG Esports, la prima società italiana dedicata al gaming competitivo, Tournament Organizer di tantissimi altri eventi esport su scala nazionale, fissa un nuovo standard qualitativo per le competizioni online, mettendo la firma sulla quarta edizione del più importante torneo dedicato a League of Legends in Italia. I PG Nationals Spring Split 2021 si ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 24 marzo 2021) Isono riusciti ad aggiudicarsi il titolo di campioni durante ladei PGSplit 2021 Un’altra scoppiettante edizione del PGSplit si è conclusa, assicurando ai fan di Riot Games e gli appassionati di esport in generale un livello di intrattenimento e spettacolo senza precedenti per un torneo italiano. Ancora una volta PG, la prima società italiana dedicata al gaming competitivo, Tournament Organizer di tantissimi altri eventi esport su scala nazionale, fissa un nuovo standard qualitativo per le competizioni online, mettendo la firma sulla quarta edizione del più importante torneo dedicato a League of Legends in Italia. I PGSplit 2021 si ...

