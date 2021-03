Graduatoria interna di istituto, ricongiungimento al coniuge: quando spettano i 6 punti (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nelle prossime settimane le segreterie scolastiche produrranno e poi pubblicheranno le graduatorie interne di istituto, le date dipendono dalla pubblicazione dell'ordinanza sulla mobilità del personale docente ata ed educativo per l'anno scolastico 2021/22. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nelle prossime settimane le segreterie scolastiche produrranno e poi pubblicheranno le graduatorie interne di, le date dipendono dalla pubblicazione dell'ordinanza sulla mobilità del personale docente ata ed educativo per l'anno scolastico 2021/22. L'articolo .

Advertising

zazoomblog : Graduatoria interna di istituto ricongiungimento al coniuge: quando spettano i 6 punti - #Graduatoria #interna… - orizzontescuola : Graduatoria interna di istituto, ricongiungimento al coniuge: quando spettano i 6 punti - orizzontescuola : Graduatoria interna di istituto, cattedra esterna anche a docenti esclusi per precedenza. Ecco quando - orizzontescuola : Graduatoria interna di istituto, docenti trasferiti d’ufficio: chi va in coda e chi no - censore_ : RT @censore_: I dem chiamano sempre gli (in)utili idioti per parare il culo,almeno nell'immediato Il minus habens di turno è scelto rigoros… -