Fosse Ardeatine | l’omaggio di Mattarella al Mausoleo per il 77esimo anniversario dell’eccidio nazista – Il video

(Di mercoledì 24 marzo 2021) In occasione deldelle, dove il 24 marzo 1944 furono uccise 335 persone tra civili e militari italiani per mano dei nazisti che occupavano Roma, il presidente della Repubblica Sergioha visitato ilper ricordare le vittime di una delle pagine più dolorose del Paese.: Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev Leggi anche: Giornata nazionale delle vittime del Covid-19, bandiere a mezz’asta al Quirinale – Ilper l’dell’Unità d’Italia: «Nel distanziamento imposto dalla pandemia ci siamo ritrovati più vicini» 43 anni fa il sequestro di Aldo Moro,di ...

Nei loro discorsi i due oratori hanno ricordato come, nella strage delle, furono trucidati, accanto a personaggi ben più famosi (i professori Pilo Albertelli e Gioacchino Gesmundo, il ...Così il Presidente della Regione Christian Solinas ricorda, nel 77esimo anniversario, l'eccidio dellecompiuto dai nazisti. Desidero, dice il Presidente, esprimere ricordo, affetto, ...Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto questa mattina una corona di alloro alle Fosse Ardeatine, nel 77esimo anniversario dell’eccidio nazista. Il Capo dello Stato ha sostato ...Non soltanto nel luogo dove, il 24 marzo del 1944, avvenne la strage, là dove sorge il mausoleo, sulla via Ardeatina, dirimpetto alle catacombe di San Callisto, e dove questa mattina si è svolta la ce ...