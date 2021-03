Fiumicino, in aeroporto con il tampone falso: ecco come un 31enne francese voleva aggirare i controlli (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nell’aeroporto di Fiumicino i controlli ai passeggeri per prevenire il Coronavirus continuano e, molto spesso, si verificano irregolarità. Proprio nella giornata di ieri i Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia Aeroporti di Roma hanno denunciato in stato di libertà B.D.M., un 31 enne incensurato, di nazionalità francese, per il reato di falsità materiale. Leggi anche: Si può viaggiare all’estero partendo da zona rossa? Tutte le regole per i viaggi per turismo fuori dall’Italia Il 31enne era in partenza con volo dal Terminal 3 dell’aeroporto di Fiumicino, però si è presentato al check-in in evidente stato di agitazione. L’atteggiamento ha ovviamente insospettito i militari, che, in servizio preventivo all’interno dell’aerostazione, hanno capito che il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nell’diai passeggeri per prevenire il Coronavirus continuano e, molto spesso, si verificano irregolarità. Proprio nella giornata di ieri i Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia Aeroporti di Roma hanno denunciato in stato di libertà B.D.M., un 31 enne incensurato, di nazionalità, per il reato di falsità materiale. Leggi anche: Si può viaggiare all’estero partendo da zona rossa? Tutte le regole per i viaggi per turismo fuori dall’Italia Ilera in partenza con volo dal Terminal 3 dell’di, però si è presentato al check-in in evidente stato di agitazione. L’atteggiamento ha ovviamente insospettito i militari, che, in servizio preventivo all’interno dell’aerostazione, hanno capito che il ...

